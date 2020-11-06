الإسماعيلي يخطط لضم نجم بيراميدز

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:59 ص
بوابة الفجر
عبدالقادر عرابي
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دخل مسؤولو فريق الإسماعيلي في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وقالت مصادر مطلعة، أن الإسماعيلي يريد ضم المهاجم ناصر منسي، لاعب فريق بيراميدز، بدءاً من الموسم المقبل.

وقضى منسي الموسم المنصرم على سبيل الإعارة رفقة فريق طلائع الجيش، وتؤكد التقارير أن اللاعب يرفض تمديد الإعارة مع الفريق العسكري.

ويريد الإسماعيلي ضم رأس حربة جديد، في ظل اقتراب رحيل المهاجم الناميبي بينسون تشيلونجو، وإعارة الشاب حازم مرسي.

وحاول الإسماعيلي ضم اللاعب فادي فريد مهاجم أسوان، إلا أن الأخير طلب الحصول على 5 ملايين جنيه مصري، مما أجبر الدراويش على صرف النظر عن التعاقد معه.



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