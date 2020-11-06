موعد مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول بالبريميرليج

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:57 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يلتقي نادي مانشستر سيتي نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج "

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم الأحد فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر. 

ويدخل مان سيتي المباراة وهو فى المركز العاشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بينما يحتل نادي ليفربول الصدارة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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