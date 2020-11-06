شاهد.. استشاري نساء يُحذر السيدات ذات البشرة الداكنة من الإصابة بهذا المرض

قال الدكتور عمرو عباسي، استشاري النساء والتوليد والحقن المجهري، إن الأورام الليفية التي تصيب الرحم قد تؤثر على الإنجاب لدى بعض السيدات، وتؤدي إلى دخول الحمام بشكل متكرر أو الإصابة بالإمساك المزمن مشيرًا إلى أن علاج الأورام الليفية قد يصلح من خلال بعض العقاقير لتصغير الورم الليفي مما يمنع فقر الدم، مشيرًا إلى أن هذا العالج يتم وصفه للسيدة القريبة من فترة انقطاع الطمث، لأن هذه الأورام تقل بعد انقطاع الدورة الشهرية.





وتابع "عباسي"، خلال برنامج "عيادة ten"، الذي تقدمه الإعلاميتان إيريني نجيب ورنا الدويك، المذاع على فضائية "ten"، مساء الخميس، أن الأورام الليفية إذا كانت متواجدة داخل تجويف الرحم، فتؤثر على عملية زرع الجنين داخل بطانة الرحم، وقد تؤدي الأورام إلى سد قناة فلوب، وهذا قد يؤثر أيضا على الإنجاب، مضيفًا أن الورم الليفي قد يؤدي إلى زيادة هرمون معين، مما يزيد من اضراب الدورة الشهرية وهذا ينعكس على الصحة العامة للمرأة بالسلب.





وأشار إلى أن السيدة التي لديها تاريخ مرضي في الإصابات بالأورام الليفية، فهذا يعني أن لديها فرصة في الإصابة بهذا المرض، كما أن السيدات الذين يعانون من مرض السمنة لديهم فرصة في الإصابة بالأوام الليفية، كما أن السيدة التي لديها بشرة بلون دان لديها فرصة بالإصابة بهذا المرض.



