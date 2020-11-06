بالفيديو.. أخصائية: مضغ الطعام بهذه الطريقة يؤدي إلى السمنة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 06:51 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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قالت الدكتورة نهال حافظ، أخصائية التغذية العلاجية، إن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض السمنة، ولعل أهمها تناول الطعام بشكل سريع، مشيرة إلى أن إشارات الشبع تأخذ على الأقل ٢٠ دقيقة.

وشددت "حافظ"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"،مساء الخميس، على ضرورة إطالة فترة المضغ الطعام من خلال تقليل وقت الانتقال من ملعقة إلى أخرى، لأن هذا يساعد كثيرا على تقليل كميات الطعام، مما ينعكس على وتحسين عملية الهضم.

وتابعت: "يفضل عدم مرور أكثر من ثلاثة ساعات دون تناول وجبة خفيفة تتمثل في ثمرة فاكهة أو خضار، والإكثار من شرب الماء والمشروبات الدافئة، مثل الشاي والأعشاب والقهوة الممزوجة بالحليب الخالي من الدسم، مشيرة إلى أن هذه المشروبات ستساعد على سد الشهية لبضع الوقت والتوقف عن التفكير في الطعام.

وأضافت أن اتباع نظرية الخمس وجبات مفيدة جدا، خاصة مع الأشخاص الذين يشعرون بالجوع بشكل سريع، فبدلا من تناول ثلاثة وجبات كبيرة يوميا، يفضل تقسيمهم إلى خمس وجبات تتضمن كل منها كميات أصغر من الطعام مع التركيز على الأطعمة الصحية الخالية من الدهون الكثيرة.

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