مطرب شهير يرد على منتقدي ظهوره كمتسابق في برنامج للهواة

قال المطرب السوري صفوان عابد، إن سعادته كبيرة وهو يحقق حلم المساهمة بانتشار الفن الحلبي ردا على انتقادات حادة طالته بعد مشاركته في برنامج للهواة.





وقال عابد وهو أستاذ المقامات الشرقية الذي يوصف بالمطرب الحلبي العريق، إن ظهوره في برنامج مخصص للهواة أمام لجنة تحكيم من أربعة مطربين، جاء بطلب من قناة mbc.



