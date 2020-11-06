حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:59 ص
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كشف الفنان } حقيقة إصابته هو وزوجته الفنانة علا رشدي، بفيروس كورونا بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك
وقال "داوود" عبر حسابه: "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا.. إذا كان إحنا لسه مش متأكدين!".
يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بكثافة أخبار خلال الساعات القليلة الماضية تفيد بإصابة وعلا رشدي بالفيروس.