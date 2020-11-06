حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"





كشف الفنان } حقيقة إصابته هو وزوجته الفنانة علا رشدي، بفيروس كورونا بعد إعلان عدد من الفنانين إصابتهم بالفيروس وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك





وقال "داوود" عبر حسابه: "مستغرب جدًا من الأخبار المنتشرة بتأكيد إصابتي أنا وعلا بكورونا.. إذا كان إحنا لسه مش متأكدين!".



