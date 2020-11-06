الزمالك يستقر على ضم القناص

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:05 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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أبدى نادي الزمالك رغبته في ضم حسام حسن لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويجاهد نادي الزمالك بكل قوته مع النادي السكندرى من أجل الظفر بخدمات مهاجم سموحة، ورصدت إدارة القلعة البيضاء 20 مليون جنيه مقابل الحصول على خدمات اللاعب، إضافة إلى إتاحة انتقال لاعب من الزمالك أيضًا ضمن الصفقة.

 البرتغالي جيمى باتشكيو، مدرب الفريق الزمالك، عبر عن موافقته على ضم اللاعب، في ظل احتمالية رحيل مصطفى محمد فى الصيف المقبل لخوض تجربة الاحتراف.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا النسخة الحالية لمواجهة الأهلي في السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

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