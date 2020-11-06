كاظم الساهر يهدي شعب بلاده أغنية "عراقنا"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 05:23 ص
بوابة الفجر
Advertisements


قدم قيصر الغناء العربي كاظم الساهر، عملاً فنياً، للشعب العراقي بعنوان (عراقنا).

 ونشر الساهر أغنيته عبر تطبيع تبادل الصور (انستغرام) معلقاً "هدية من كاظم الساهر إلى الشعب العراقي".

وحصدت أغنية الساهر، عبر (يوتيوب)  مشاهدات ضخمة للغاية خلال أسبوع من تاريخ نشرها.

وكان الفنان العراقي، قد أصدر أخر ألبوم له بعنوان (حدثيني)، و هو الألبوم  السادس والعشرون لكاظم الساهر، وتم إصداره في الثاني من تشرين الثاني/ يناير عام 2019 من إنتاج شركة (بلاتينيوم ريكوردز).




كاظم الساهر يهدي شعب بلاده أغنية "عراقنا"
كاظم الساهر يهدي شعب بلاده أغنية "عراقنا"

أخبار تهمك

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

الزمالك يستقر على ضم القناص

منذ ساعة و 26 دقيقة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 11 ساعة

حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"

منذ نصف ساعة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 14 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

حقيقة إصابة أحمد داوود وزوجته علا رشدي بـ"كورونا"

05:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه