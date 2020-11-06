عمر كمال يرد على من يشبهونه بمحمد فؤاد بهذه الأغنية

رد مطرب المهرجانت عمر كمال، على من يشبهونه بالفنان محمد فؤاد بأغنية: "أنا عمر أنا مش فؤاد أنا عمر".

ويقول مطلع الأغنية التي غناها عمر كمال خلا لقائه مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في برنامج "لايف من الدوبلكس": "أنا عمر أنا مش فؤاد أنا عمر، أحنا بعاد إحنا بعاد عارف إن صوتى ده صوته هعمل إيه كسرلى قلبى ماوقفش جنبى قالى إجرى ياد أنا عمر إحنا بعاد إحنا بعاد".





وأشار إلى أن الكثير من الناس يشبهونه بالفنان محمد فؤاد، مؤكدًا أن هذا شرف كبير له لأنه أستاذه وحبيبه وقد قابله كثيرا.



