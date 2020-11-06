فرمان من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة النهائي أمام الزمالك

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التفكير في المباراة والتجهيز الجيد للخصم.

وكلف جهازه المعاون، بتجهيز ملف شامل عن لاعبي الزمالك، بشكل مفصل، يشمل جميع الأرقام، لتقديمه له خلال الأيام المقبلة.

وطلب التركيز أيضا على مباراة الأهلي والزمالك التي خسرها المارد الأحمر في الدوري، بثلاثية مقابل هدف، بجانب مباريات الزمالك الإفريقية الأخيرة.

 موسمياني يريد الإلمام بكل شيء عن فريق الزمالك، لتحديد نقاط القوة والضعف في المنافس مبكرًا، قبل الاستقرار على الخطة التي سيجهزها لخوض المباراة النهائية بدورى أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر المقبل.

أخبار تهمك

سفيرنا الأسبق بواشنطن: ترامب منح بايدن فرصة التقدم في الانتخابات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 21 ساعة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 10 ساعات

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ ساعة و نصف

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين حسين: نتهيأ لقبول بايدن رئيسا لأمريكا ما لم تحدث معجزة (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 10 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

02:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه