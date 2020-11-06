فرمان من موسيماني للاعبي الأهلي قبل موقعة النهائي أمام الزمالك

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.





وبدأ الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التفكير في المباراة والتجهيز الجيد للخصم.





وكلف جهازه المعاون، بتجهيز ملف شامل عن لاعبي الزمالك، بشكل مفصل، يشمل جميع الأرقام، لتقديمه له خلال الأيام المقبلة.





وطلب التركيز أيضا على مباراة الأهلي والزمالك التي خسرها المارد الأحمر في الدوري، بثلاثية مقابل هدف، بجانب مباريات الزمالك الإفريقية الأخيرة.



