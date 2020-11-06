لدحض الشائعات.. النيابة العامة تدشن حسابا جديدًا على "تويتر"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 04:29 ص
النيابة العامة
النيابة العامة
الفجر
Advertisements
أعلنت النيابة العامة المصرية، تدشين حسابا جديدًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بهدف التواصل مع المواطنين لتوضيح الحقائق، ودحض الشائعات.

وقالت النيابة العامة في بيان لها: "تعلن إدارة البيان بمكتب النائب العام عن حساب النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي  Twitter لمزيد من التواصل الاجتماعي الفعال بين المواطنين والنيابة العامة".

وكتبت النيابة العامة في تعريف الحساب، أنه "لتحقيق التواصل بين النيابة العامة والمواطنين، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الشائعات حول ما تباشره النيابة العامة، في إطار من الشفافية والمصداقية".

ويمكن متابعة حساب النيابة العامة من هنا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر النيابة العامة النائب العام الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 21 ساعة

الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

منذ ساعة و نصف

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ ساعتين و 7 دقيقة

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 5 ساعات

عماد الدين حسين: نتهيأ لقبول بايدن رئيسا لأمريكا ما لم تحدث معجزة (فيديو)

منذ ساعة و 7 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 10 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 9 ساعات

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 14 ساعة

سفيرنا الأسبق بواشنطن: ترامب منح بايدن فرصة التقدم في الانتخابات (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل قرار مهم لرئيس الوزراء

"معلومات مجلس الوزراء" يستقبل وفدا من "التنمية المحلية"

"مدبولي" للشباب: نُواجه آلاف الشائعات.. ودوركم مهم جدا في التعامل معها

للرد علي استفسارات المواطنين.. "المالية" تنشئ 5 حسابات على "تويتر" للمتحدثين الرسميين

"حسابات مزيفة".. "الذباب الإلكتروني" يفشل مجددا في خديعة الشعب المصري

المتحدث العسكرى: المواطن أصبح أكثر وعيا في مواجهة الشائعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

02:49 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه