لدحض الشائعات.. النيابة العامة تدشن حسابا جديدًا على "تويتر"

أعلنت النيابة العامة المصرية، تدشين حسابا جديدًا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بهدف التواصل مع المواطنين لتوضيح الحقائق، ودحض الشائعات.





وقالت النيابة العامة في بيان لها: "تعلن إدارة البيان بمكتب النائب العام عن حساب النيابة العامة بموقع التواصل الاجتماعي Twitter لمزيد من التواصل الاجتماعي الفعال بين المواطنين والنيابة العامة".





وكتبت النيابة العامة في تعريف الحساب، أنه "لتحقيق التواصل بين النيابة العامة والمواطنين، لتوضيح الحقائق للرأي العام ودحض الشائعات حول ما تباشره النيابة العامة، في إطار من الشفافية والمصداقية".



