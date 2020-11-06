النجمة يسرا تكشف نتيجة مسحة "كورونا" بعد ضرب "كوفيد -19" الوسط الفني

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:57 ص
بوابة الفجر
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كشفت النجمة يسرا، نتجية مسحة فيروس كورونا، بعد خضوعها للفحص إثر الإصابات التي انتشرت مؤخرًا بين الفنانين الذين حضروا مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت عبر حسابها بإنستجرام: "أحب أطمن كل حبايبي وكل الناس اللي بيطمنوا عليا.. إني عملت 2 اختبار PCR.. والحمد لله الـ2 طلعوا نتيجتهم سلبية".

وأضافت : "أنا بشكر من قلبي كل الناس اللي كانت بتطمن عليا وكل الناس اللي قلقانة عليا.. ربنا يحفظنا جميعًا".

يذكر أن يسرا خاضت السباق الرمضاني الماضي 2020 بمسلسلها "خيانة عهد" الذي حقق نجاحًا كبيرًا.

والمسلسل بطولة حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادي مهنا، خالد أنور، ومن إخراج سامح عبد العزيز، وتأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎.

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