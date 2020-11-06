الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:26 ص
بوابة الفجر
محمد الصو
Advertisements
كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، عن طريقة حسم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وكان النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تأهل للمباراة النهائية بعدما حسم الفوز على الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

فيما نجح الفارس الأبيض في عبور نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بنتيجة رباعية مقابل هدف بمجموع اللقائين.

وأكد الكاف، أن المباراة ستشهد اللجوء بصورة مباشرة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، دون لعب أشواط إضافية حال انتهاء اللقاء بالتعادل.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر له يوم 27 نوفمبر الجاري بدلًا من 6 من نفس الشهر، على ملعب القاهرة الدولي.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

منذ أقل من ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 19 ساعة

سفيرنا الأسبق بواشنطن: ترامب منح بايدن فرصة التقدم في الانتخابات (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 11 ساعة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ ساعتين و 55 دقيقة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 8 ساعات

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

عاجل.. ترامب: حذرت من كارثة التصويت بالبريد.. والقضاء سيحسم النتيجة

02:49 ص

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه