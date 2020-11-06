الكاف يفاجئ الأهلي والزمالك بقرار غريب

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم برئاسة أحمد أحمد، عن طريقة حسم مباراة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.





وكان النادي الأهلي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، تأهل للمباراة النهائية بعدما حسم الفوز على الوداد المغربي بخماسية مقابل هدف وحيد، بمجموع لقائي الذهاب والعودة.





فيما نجح الفارس الأبيض في عبور نصف النهائي على حساب الرجاء البيضاوي المغربي، بنتيجة رباعية مقابل هدف بمجموع اللقائين.





وأكد الكاف، أن المباراة ستشهد اللجوء بصورة مباشرة إلى ركلات الترجيح من نقطة الجزاء، دون لعب أشواط إضافية حال انتهاء اللقاء بالتعادل.



