الونش يسافر ألمانيا عقب نهائي دوري أبطال إفريقيا









صعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.





وكشف هاني زادة عضو مجلس الزمالك أن محمود الونش مدافع الزمالك سيسافر الي المانيا للعلاج بعد نهائي افريقيا.





وأضاف زادة ان الجهاز الطبي للزمالك قدم كل ما لديه لتجهيز الونش بهذه الكفاءة الجيدة.





وأكد زادة أن محمد ابو جبل حارس مرمي الفريق هو الأفضل في افريقيا.



