أمجد جمعة لـ"الفجر الفني": فخور بنجاح "أنا لما بحب" في مصر.. تصوير "أحلى صبية" استغرق 16 ساعة.. ومن هنا جاءت فكرة تكبيل يد محبوبتي بالكليب

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
حوار/ لمياء علي
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خطف قلوب الجمهور العربي بنبرة صوت مميزة وبأغاني مختلفة نجح من خلالهما بالتربع على قوائم التريند ولفت أنظار الجميع له، حديثنا عن الفنان السوري أمجد جمعة.

وأشعل أمجد السوشيال ميديا بأغنياته ولاسيما أغنية "أنا لما بحب" والتي حظيت بنجاح كبير فاق كل التوقعات، ولذلك التقى "الفجر الفني" به في حوار خاص تحدث معنا من خلاله عن سر الخلطة في نجاح هذه الأغنية وعن كواليس تصوير أحدث أعماله المصورة "أحلى صبية".


في البداية.. ما الذي جذبك لتقديم أغنية أحلى صبية؟
لاحظت أن الشعب يشتاق للفرح والضحك، وأحاول دائمًا إعطاء جمهوري جرعة كافية من الحب والسعادة من خلال ما أقدمه وأتمنى أن أكون عند حسن ظنهم.

كيف كان رد فعل الجمهور على الأغنية؟
فوجئت برد فعل إيجابي جدا من قبل الجمهور، فاق كل توقعاتي وحصد الكليب أكثر من 5 مليون مشاهدة بعد أسبوع من طرحه.

خلال الكليب لاحظنا مشاهد رومانسية بشكل مختلف وخاصة مشهد تكبيل يد محبوبتك.. كيف جاءت لك هذه الفكرة؟
من وجهة نظري، الفيديو كليب أصبح أمر قديم ولذلك، قررت أن أقدم عملًا مصورا ولكن يحمل فكرة جديدة مختلفة، وبعدما انتهينا من تسجيل الأغنية، قمنا بصنع ستوري بورد بسيط وعملنا على تطويره، وأتوجه بالشكر للمخرج رامي لطوف ولكل فريق العمل، لأن جميعنا بلا استثناء شاركنا في وضع أفكار مختلفة في الكليب وبشهادة الجمهور قدمنا عملا متكاملا.

هل واجهتك أي صعوبات خلال تصوير الكليب؟
بالعكس كان يوم ممتع جدا، وكانت الصعوبة الوحيدة هو استمرار التصوير لمدة 16 ساعة، ولكن كل هذا التعب لم نشعر به لأنه مكلل بالنجاح وله نكهة خاصة.

بعد نجاح أغنية "أنا لما بحب".. هل توقعت كل هذا النجاح وخاصة في مصر؟
أفتخر جدا بنجاح أي أغنية لي في مصر، لحبي الشديد لها ولشعبها وأتوجه لهم بكل الحب والتحية من لبنان وسوريا، والحمدلله على نجاح أغنية أنا لما بحب، وفي رأيي، نسب المشاهدة ليست هي المقياس الوحيد لنجاح الأغاني، ولكن عندما تصل لقلوب الجمهور وحبهم للفنان الذي يقدم الأغنية، كل هذه العوامل شهادة كبيرة أعتز بها

هل سرعة الرتم في الأغنية وخاصة في مقطع "لما بحب بحن بجن بهدم بحرق بقلب جن" تسببت في صعوبة لك أثناء تسجيلها وحفظها؟
لا لم تواجهني أي صعوبة في حفظها ولاسيما وأن الكلمات من تأليفي، وأشكر الله على حب الجمهور لها وأوعدهم بالأفضل خلال الفترة القادمة.

بما أن الأغنية من كلماتك.. هل أمجد جمعة رومانسي في الحقيقة؟ وإلى أي مدى تشبهك عندما تقع في الحب؟
بالتأكيد تشبهني، وبكل صراحة، لدي معتقد أنني لا يمكن أن أقدم أي شئ سوى من كلماتي والسبب هو أنني حينها أشعر بكل ما أقدمه، وبالنهاية أكيد يجب أن يكون لدينا فائض من المشاعر، حتى نعبر بها عما بداخلنا من خلال الأغاني.

وأخيرًا.. هل الفن وحده يكفي للفنان كمهنة ولاسيما في ظل الظروف الصعبة الذي يمر بها العالم؟
عندما يكون الشخص فنان، لا أعتقد أنه يستطيع أن يمتهن مهنة أخرى، وذلك لانشغاله طول الوقت بالتصوير والتدريب والغناء والعزف، وأما بالنسبة للظروف التي يمر بها العالم، فأعتقد أنها لن تطول وندعو الله أن تنتهي وتمر بسلام.


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