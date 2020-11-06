"ورطة ووقعت فيها.. عضوية هموت عليها".. عمر كمال يستعطف هاني شاكر مع أبلة فاهيتا









وجاءت كلمات الأغنية التي غناها عمر كمال في برنامج "أبلة فاهيتا في الدوبلكس" في موسمه الجديد كالتالي: "ورطة ووقعت فيها.. عضوية هموت عليها.. ومش راضى أستاذ هانى نقابته يدخلنى فيها.





ولاقت الأغنية إعجاب الجمور الذي بادر بالضحك والتصفيق الشديد بسبب كلماتها الكوميدية والساخرة من أوضاع مطربي المهرجانات ومعاناتهم مع نقابة الموسيقيين التي لديها تحفظات على هذا النوع من الغناء.





طلبت الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا من ضيفها مطرب المهرجانات عمر كمال أن يغنى بعض الكلمات على طريقة أغنية "غلطة" للفنان هانى شاكر.