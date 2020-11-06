أزمة بين منتخب البرازيل وباريس سان جيرمان بسبب نيمار









قد يتسبب نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، والمنتخب البرازيلي، في خلق أزمة بين الفريق الفرنسي، والسيليساو، بعد تعرضه لإصابة على مستوى الفخذ الأيسر.





وأصيب نيمار في مباراة فريقه باريس سان جيرمان أمام باشاك شهير في دوري أبطال أوروبا.





وكشف باريس سان جيرمان أن النجم البرازيلي لن يكون متاحا للمشاركة قبل نهاية فترة التوقف الدولي، في المقابل ترغب البرازيل في استدعاء نجمها للمباريات القادمة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.





إعلان النادي الفرنسي عن عدم عودة اللاعب قبل التوقف التوقف الدولي، يعني أنه سيكون غير قادر على الانضمام لمنتخب بلاده في المباريات المقبلة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





وأكد توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، أنه لابد أن يتم إعفاء نيمار من السفر والانضمام للمنتخب البرازيلي حتى يتمكن من الوقوف على قدميه مرة أخرى وتعافيه من الإصابة.



