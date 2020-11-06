محمد صلاح: جماهير القطبين لا يتقبلوا الهزيمة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:34 ص
محمد جمال
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أكد محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، أن قناتي قطبي الكرة المصرية عليهم دورًا كبيرًا فى الفترة المقبلة من ناحية تهدئة الجماهير قبل المباراة النهائية.
وقال فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "لم نري ثقافة الروح الرياضية من قناتي الأهلي والزمالك إلى جانب عدم تقبل الهزيمة وهو ما تم ربطه عند الجماهير والتى أصبحت لا تتقبل سوي الفوز وهذا الأمر خاطيء".
وأضاف: "خسارة لقب دوري أبطال أفريقيا لن تقلل من الأهلي والزمالك، ويجب على الخاسر تهنئة الفائز باللقب لأن ذلك ثقافة كرة القدم".
وصعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.
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