بسمة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:46 ص
بوابة الفجر
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كشفت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت عبر حسابها: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".

وأضافت: "بكتب دلوقتي البوست ده عشان اشكر كل الناس اللي سألوا عليا. باذن الله قريب جدا نتيجتي تتحول للسلبية، شكرا للجميع، ملحوظة، في شخص، بدون ذكر اسماء، بعت يسألني لو كنت اجريت المسحة الذرية.. مهياش ذرية والله يافندم".
بسمة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"
بسمة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

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