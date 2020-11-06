بسمة تكشف تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

كشفت الفنانة بسمة، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، تطورات حالتها الصحية، بعد إعلانها إصابتها بفيروس "كورونا" المستجد.





وقالت عبر حسابها: "بقالي ازيد من اسبوع معزولة لان نتيجة تحليلي كانت إيجابية. الحمدلله تقريبا مفيش اعراض. اول ما عرفت بلغت الاشخاص اللي خالطتهم ، وهم بدورهم اجروا التحليل، مفكرتش اكتب بوست على السوشيال ميديا لاني فعليا أعلنت للاشخاص المحيطين بيا، وده يكفي بشدة".



