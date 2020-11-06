شاهد.. عالم أزهري: التفاؤل صفة من صفات الأنبياء

قال الدكتور سيد نجم، من علماء الأزهر الشريف، إن التفاؤل صفة من صفات الأنبياء، وتعتبر السبب الرئيس في نجاح الأنبياء في مواصلة تبليغ رسالاتهم السماوية دون إحباط أو يأس، خاصة أن حياة الأنبياء كانت مليئة بالعِبر والمواعظ التي نستلهمها منهم أجمعين.





وأضاف "نجم"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، الخميس، أن اليأس حالة نفسية تصيب الإنسان تحت شدة الفتن والمِحن، لافتًا إلى أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانَ متَفَائِلًا في كافة الأمور، رغم امتلاء حياته شدة وبلاء مليئة بالأمل والتفاؤل.





ولفت إلى أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مليئة بالمواقف والأحداث التي تظهر مدى تفاؤله ثقته ويقينه بنصر الله عز وجل، مما يبعث على التفاؤل، ويجدد الأمل، ويقوي اليقين، وتؤكد على حصول التمكين لأمتنا، والنصر لها على أعدائها، على الرغم مما عانته وتعانيه من ابتلاءات في بعض المراحل والأوقات.



