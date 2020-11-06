هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 02:20 ص
بوابة الفجر
نور طلعت
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أبدع المطرب هاني شاكر، في حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا.

بدأ هاني شاكر الحفل بالغناء لمصر حيث قدم أغنية بلدي يا بلدي وسط حضور جماهيري كبير برفقة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

وقدم أمير الغناء العربي عددًا من أغنياته الشهيرة أبرزها "بحبك يا غالي، هتعدي، أمرك، معاك بيحلو السكوت، وعد مني، ياريتني، ولمسة إيديكي".

وصعدت الفنانة نادية مصطفى، لتشارك هاني شاكر، الغناء على خشبة المسرح، وقدما سويا أغنية "حاجه غريبة" وسط تفاعل الحاضرين.

جدير بالذكر أن الدورة الـ 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتضمن 29 حفلا يحييها 93 فنانا منهم 81 مطربا ومطربة هم حـســب ترتيب الحفلات نادية مصطفى، سارة سحاب، احمد ابراهيم، سوما، ايمان عبد الغنى، احمد عفت، اميرة احمد، مى حسن، ياسر سليمان، ايات فاروق، غادة ادم، مدحت صالح، احمد محسن، محيى صلاح، نهى حافظ، عاطف عبد الحميد، حنان الخولى، انغام مصطفى، مازن دراز، احمد الوزيرى، اجفان، رحاب عمر ،محمد حسن، وليد حيدر ،على الهلباوى، على الحجار، رضوى سعيد، ريم حمدى ،امجد العطافى، كارمن سليمان، مى فاروق، عاصى الحلانى، هانى شاكر، احمد نافع، ابراهيم فاروق، نهاد فتحى، احمد سعيد، صابرين النجيلى، حسام حسنى، محمد الحلو، مروه حمدى ،محمد الخولى ،ياسر سعيد، مصطفى سعد، امير الرفاعى، ولاء طلبه، احمد سعد، خالد سليم، فرح الموجى، ريهام عبد الحكيم ،محمد شوقي، سامح منير، احمد عصام، اميره سعيد، حسناء، رحاب مطاوع، ايمن مصطفى، محمد متولى، وائل ابو الفتوح، شروق شريف، السيد وهب الله، اشرف وليد، كنزي، محمد الشرنوبى، حنان ماضى، عصام محمود، هُمام ابراهيم (العراق )، وائل جسار (لبنان)، ندى غالب، ايه عبد الله، سعد رمضان (لبنان)، صابر الرباعى (تونس)، مصطفى النجدى، حنان عصام ،احمد صبرى، خالد عبد الغفار ،عفاف رضا، ساره ذكى، سعيد عثمان، يحيى عبد الحليم، اسماعيل صادق.
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)
هاني شاكر يبدع بحفله في مهرجان الموسيقى العربية (صور)

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