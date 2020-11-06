موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا













يواجه فريق الأهلي بقيادة مدربه الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، غريمه التقليدي الزمالك مع مدربه البرتغالي جايمي باتشيكو يوم 27 نوفمبر المقبل، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





نتائج الأهلي والزمالك في نصف النهائي





وتأهل نادي الزمالك إلى المباراة النهائية بعد الاطاحة بفريق الرجاء المغربي، وصعد أيضا فريق الأهلي بعد الفوز على الوداد البيضاوي ذهابا وإيابا بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدف وحيد.





موعد مباراة الأهلي والزمالك :-



