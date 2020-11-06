جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل بداية الجولة الثامنة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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تنطلق الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الجمعة 6 نوفمبر، حيث يتصدر فريق ليفربول جدول الترتيب حتى الآن برصيد 16 نقطة. 

ويلتقي فريق برايتون مع منافسه بيرنلي في افتتاح الأسبوع الثامن، ويواجه ساوثهامبتون نظيره نيوكاسل يونايتد في ختام مباريات أول أيام الجولة. 

ويأتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي كالتالي :- 

1- ليفربول 16 نقطة. 
2- ليستر سيتي 15 نقطة. 
3- توتنهام هوتسبير 14 نقطة. 
4- إيفرتون 13 نقطة. 
5- ساوثهامبتون 13 نقطة.  
6- ولفرهامبتون 13 نقطة. 
7- تشيلسي 12 نقطة. 
8- استون فيلا 12 نقطة. 
9- أرسنال 12 نقطة. 
10- مانشستر سيتي 11 نقطة. 
11- نيوكاسل يونايتد 11 نقطة. 
12- ليدز يونايتد 10 نقاط. 
13- كريستال بالاس 10 نقاط.  
14- وست هام 8 نقاط. 
15- مانشستر يونايتد 7 نقاط. 
16- برايتون 5 نقاط. 
17- فولهام 4 نقاط. 
18- وست بروميتش 3 نقاط. 
19- شيفيلد يونايتد نقطة واحدة. 
20- بيرنلي نقطة واحدة.

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