الرباط في مواجهة حاسمة امام القنطرة بالترقي

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تقام اليوم الجمعة الجولة الخامسة لمجموعة الترقي التي تضم اوائل محافظات بورسعيد و الاسماعيلية ودمياط ، والمؤهلة للصعود للقسم الثالث .



تشهد تلك الجولة لقاء واحد يجمع فريقا القنطرة غرب تحت قيادة هاني السوداني مع نظيره الرباط و الأنوار تحت قيادة أحمد عبد العزيز ، والتي تقام على ملعب الرياح .



يتطلع خلالها الفريقان لحصد الفوز من أجل حجز تذكرة تأهل ، ففريق الرباط والأنوار يمتلك ٥ نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة ويحتاج نقطة واحدة للتأهل الرسمي ، أما فريق القنطرة فيمتلك نقطة واحدة .



ويأتي ترتيب المجموعة قبل جولة الغد التي تعد قبل الأخيرة كالأتي :



الرباط والأنوار ٥ نقاط

فارسكور ٤ نقاط

القنطرة غرب نقطة واحدة