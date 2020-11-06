الرباط في مواجهة حاسمة امام القنطرة بالترقي

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:41 ص
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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تقام اليوم الجمعة الجولة الخامسة لمجموعة الترقي التي تضم اوائل محافظات بورسعيد و الاسماعيلية ودمياط ، والمؤهلة للصعود للقسم الثالث .

تشهد تلك الجولة لقاء واحد يجمع فريقا القنطرة غرب تحت قيادة هاني السوداني مع نظيره الرباط و الأنوار تحت قيادة أحمد عبد العزيز ، والتي تقام على ملعب الرياح .

يتطلع خلالها الفريقان لحصد الفوز من أجل حجز تذكرة تأهل ، ففريق الرباط والأنوار يمتلك ٥ نقاط يحتل بهم صدارة المجموعة ويحتاج نقطة واحدة للتأهل الرسمي ، أما فريق القنطرة فيمتلك نقطة واحدة .

ويأتي ترتيب المجموعة قبل جولة الغد التي تعد قبل الأخيرة كالأتي :

الرباط والأنوار ٥ نقاط
فارسكور ٤ نقاط
القنطرة غرب نقطة واحدة

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