أوديجارد يسبب أزمة كبرى في ريال مدريد

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:36 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements


تحدث تقرير صحفي إسباني، عن أزمة كبرى في ريال مدريد، بسبب المنتخب النرويجي، بعد استدعاء اللاعب مارتن أوديجارد خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.

غضب في ريال مدريد بسبب أوديجارد

وأعلن منتخب النرويج تواجد أوديجارد في معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.

من جانبه ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن أوديجارد تسبب في حالة من الغضب لدى مسؤولي ريال مدريد، بسبب عودته للتو من الإصابة نحو منتخب بلاده.

وكان أوديجارد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، والآن بعد تماثله للشفاء من الإصابة.

وأوضح الموقع الإسباني أن غضب مسؤولي ريال مدريد، جاء بسبب إمكانية تجدد إصابة أوديجارد مع منتخب بلاده خلال الفترة المقبلة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد الكبر الدوري الإسباني

أخبار تهمك

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 10 ساعات

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 7 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

ماركا: ريال مدريد في "مأزق" حقيقي

أخبار ريال مدريد: الريال يجهز لصفقته الصيفية الكبرى وصراع مع برشلونة على نجم ليفربول وصدمة جديدة

نجم ريال مدريد يرفع راية العصيان على زيدان

ريال مدريد يخطط لاستعادة نجمه في الصيف المقبل

ريال مدريد يخطط لعودة نجمه

المرشحون لخلافة لوكا مودريتش في ريال مدريد

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه