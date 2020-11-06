أوديجارد يسبب أزمة كبرى في ريال مدريد









تحدث تقرير صحفي إسباني، عن أزمة كبرى في ريال مدريد، بسبب المنتخب النرويجي، بعد استدعاء اللاعب مارتن أوديجارد خلال فترة التوقف الدولية المقبلة.





غضب في ريال مدريد بسبب أوديجارد





وأعلن منتخب النرويج تواجد أوديجارد في معسكر المنتخب خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية.





من جانبه ذكر موقع "ديفينسا سينترال" الإسباني، أن أوديجارد تسبب في حالة من الغضب لدى مسؤولي ريال مدريد، بسبب عودته للتو من الإصابة نحو منتخب بلاده.





وكان أوديجارد تعرض للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي الشهر الماضي، والآن بعد تماثله للشفاء من الإصابة.



