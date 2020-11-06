محمد صلاح: أشكر لاعبي الرجاء لهذا السبب









وجه محمد صلاح، نجم الزمالك السابق، الشكر للاعبي الزمالك بعد الفوز الذي حققوه على فريق الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية مقابل هدف.





وقال صلاح فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": " أشكر لاعبي الرجاء علي تسجيلهم للهدف الذي أعاد لاعبي الزمالك لمستواهم الطبيعي، ومحمد أبوجبل كان نجم الزمالك فى الشوط الأول بعدما نجح فى التصدي للعديد من الكرات الخطيرة".



