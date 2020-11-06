تحويلات مرورية لاستكمال أعمال إنشاء نفق سيارات بطريق الواحات بالجيزة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
هبة عبد الحفيظ
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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة في ضوء الأعمال الإنشائية الخاصة بإنشاء (نفق سيارات) بطريق الواحات، والذي يستلزم غلق كلى لطريق الواحات، تحديدًا في الاتجاه القادم من مدينة 6 أكتوبر اتجاه طريق الفيوم في المنطقة المواجهة لحى الأشجار، على أن يتم الغلق ابتداء من الساعة 8 صباح يوم الجمعة الموافق 6112020 لمدة (6) شهور.
هذا، ويجب على القادم من مدينة 6 أكتوبر بطريق الواحات ويرغب في السير اتجاه طريق الفيوم الانحراف يمينًا والسير اتجاه طريق بديل تم استحداثه موازي لطريق الواحات الرئيسي (بمحازاة حي الأشجار)، ثم الانحراف يسارًا والعودة مرة أخرى لطريق الواحات الرئيسي واستكمال السير اتجاه طريق الفيوم.
هذا وتقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية بنطاق منطقة الأعمال لتوعية وإرشاد المواطنين والحفاظ على سلامتهم.
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