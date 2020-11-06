التضامن تزف خبرًا سارًا لمستحقي معاش تكافل وكرامة

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زف الدكتور ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية لبرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، بشرى سارة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، قائلًا: "الوزارة قبلت ما يقرب من 40ألف تظلم من التظلمات قدمت في 2020، وجاري إعادة الصرف للمتظلمين خلال الفترة المقبلة"، مشيرًا إلى أن أي مواطن رُفض تظلمه، يحق لهم تقديم تظلم أكثر من مرة.



وتابع "عبد السلام"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن تقديم التظلم متاح على البوبة الإلكترونية أو من خلال التوجه للوحدات الاجتماعية، ويفضل التقدم من خلال البوابة الالكترونية مع إرفاق المستندات اللازمة، في ظل انتشار فيروس كورونا.



ولفت إلى أن الوزارة تقوم بفحص المستندات، وفي حالة التأكد من صحتها يتم صرف معاش تكافل وكرامة للأسرة المعنية، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بإستخراج بطاقة ميزة لمستحفي معاش تكافل وكرامة، في إطار الحفاظ على مستحقات المواطنين، وتحقيق الشمول المالي.





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أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن عدة قرارات مهمة بشأن المستفيدين من تكافل وكرامة.



وترصد " الفجر " في السطور التالية أبرز قرارات وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن المستفيدين من تكافل وكرامة:



استخراج كارت الميزة للمستفيدين من تكافل وكرامة:



كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، أنه جاري استخراج بطاقات ميزة الي ما يقرب من 3 ملايين ونصف أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة، وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر والبنك المركزى.



واكدت القباج أنه يتم تحويل مستفيدى الضمان الاجتماعى، إلى تكافل وكرامة تدريجيا، لافتة إلى أنه لم يتبق فى الضمان سوى 300 ألف أسرة، وجار تحويلهم الى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن النقل بين البطاقة العادية وبطاقة ميزة آلية صرف وليست آلية استحقاق.



إعادة 40 ألف أسرة لبرنامج تكافل وكرامة



وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إعادة 40 الف أسرة للحصول على الدعم النقدى من برنامج تكافل وكرامة بعد فحص تظلماتهم والتأكد من استحقاقهم للدعم.



رفع دعم طلاب الجامعات من أسر تكافل:



وقالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إنه يتم تطبيق زيادة الدعم النقدى لطلاب الأسر المستفيدة من برنامج تكافل إلى 200 جنيه شهريا بدلا من 140 جنيه، بالنسبة لطلاب الجامعات، وذلك بشرط الاستمرار فى الجامعة ونجاحهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بملف الحماية الاجتماعية والاهتمام بتعلم أبناء الأسر الأولى بالرعاية.



وأضافت أنه من المقرر تنفيذ قرار زيادة الدعم لطلاب الأسر المستفيدة من تكافل أول العام المقبل، موضحة أن عدد الطلاب فى الفرقة الأولى بالجامعات من أبناء هذه الأسر يقرب من 20 ألف وجار حصر عدد طلاب الفرقة الثانية.

