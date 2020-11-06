محلل سياسي: فوز "بايدن" يعني هزيمة اللوبي الصهويني في أمريكا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن مصر دولة قوية ولديها سياستها الخارجية التي قامت بإقامة تحالفات مع كل القوى العظمى، مشيرة إلى أن مصر رمانة الزمان وأي رئيس أمريكي يعلم مكانة مصر وفي جميع الاحوال تحترم الدولة المصرية أي رئيس أمريكي وستتعامل معه.


وتابعت "بكر"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن انتصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات السابقة، سببه فشل الجمهوريين في الأداء السياسي خلال فترة الرئيس السابق باراك أوباما.

ولفتت إلى أن خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات الرئاسية، يعني أن الإدارة الأمريكية انتصرت على اللوبي الصهيوني، خاصة أن الرئيس الأمريكي مدعوم من قبل اللوبي الصهيوني الذي قام بتنفيذ كل متطلباته من نقل السفارة إلى القدس، واعداد صفقة القرن.


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كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، اليوم الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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