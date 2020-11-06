نجوى كرم تتألق في حفل ضخم بدبي بالهواء الطلق.. وهذه رسالتها للحضور

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:59 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
Advertisements


أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم/ حفلا كبيرا في دبي في الجراند حبتور في الهواء الطلق وذلك بعد 8 أشهر على آخر حفل جماهيري لها والتي أحيته في بدايات شهر آذار الماضي في مدينة كولونيا في ألمانيا.

وأطّلت كرم بفستان باللون الأبيض من تصميم اللبناني العالمي رامي القاضي، وفي بداية الحفل رحَبت بالحضور الذي تحدَى أزمة كورونا.

وقالت نجوى "مش مصدقين نرجع نتلاقى ونهيَص ونزقف لأن حرية الإنسان منحته العيش بفرح ويعبرعن فرحته متل ما هو بدو لأن أصل الإنسان الحرية والفرح وقدّمت اجمل اغنياتها القديمة والجديدة على مدار ساعتين من الوقت.وكان الحفل قد نفذت جميع تذاكره قبل ساعات من انطلاقه، ما اكّد على شوق الجمهور للقاء نجوى كرم التي لم تحدّ كورونا من نشاطها وبريقها الفني.

يذكر أنّ شمس الأغنية نجوى كرم تعتبر أول مطربة لبنانية تحيي حفلا في الهواء الطلق بعد أزمة كورونا.

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 10 ساعات

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ ساعة و 19 دقيقة

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 9 ساعات

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 8 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه