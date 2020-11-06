نجوى كرم تتألق في حفل ضخم بدبي بالهواء الطلق.. وهذه رسالتها للحضور

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أحيت شمس الأغنية اللبنانية نجوى كرم/ حفلا كبيرا في دبي في الجراند حبتور في الهواء الطلق وذلك بعد 8 أشهر على آخر حفل جماهيري لها والتي أحيته في بدايات شهر آذار الماضي في مدينة كولونيا في ألمانيا.



وأطّلت كرم بفستان باللون الأبيض من تصميم اللبناني العالمي رامي القاضي، وفي بداية الحفل رحَبت بالحضور الذي تحدَى أزمة كورونا.



وقالت نجوى "مش مصدقين نرجع نتلاقى ونهيَص ونزقف لأن حرية الإنسان منحته العيش بفرح ويعبرعن فرحته متل ما هو بدو لأن أصل الإنسان الحرية والفرح وقدّمت اجمل اغنياتها القديمة والجديدة على مدار ساعتين من الوقت.وكان الحفل قد نفذت جميع تذاكره قبل ساعات من انطلاقه، ما اكّد على شوق الجمهور للقاء نجوى كرم التي لم تحدّ كورونا من نشاطها وبريقها الفني.



يذكر أنّ شمس الأغنية نجوى كرم تعتبر أول مطربة لبنانية تحيي حفلا في الهواء الطلق بعد أزمة كورونا.