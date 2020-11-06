ترتيب الدوري الإيطالي قبل بداية مباريات الجولة السابعة













تنطلق الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم مساء اليوم الجمعة 6 نوفمبر، بمواجهة تجمع بين ساسولو وضيفه أودينيزي.





وتستأنف الجولة يوم السبت 7 نوفمبر بثلاث لقاءات، حيث يستضيف كالياري نظيره سامبدوريا، ويواجه بينيفينتو نظيره سبازيا، ويحل فيورنتينا ضيفاً على بارما.

وتقام يوم الأحد 8 نوفمبر، 6 لقاءات، حيث يحل يوفنتوس ضيفاً على لاتسيو، ويواجه أتالانتا ضيفه إنتر ميلان، ويحل روما ضيفاً على جنوى.

ويستضيف ميلان المتصدر نظيره هلاس فيرونا، ويواجه بولونيا ضيفه نابولي، بينما يتقابل تورينو مع كوروتوني، وفيما يلي، ترتيب الكالتشيو قبل بداية الجولة.









1- ميلان 16 نقطة.





2- ساسولو 14 نقطة.





3- يوفنتوس 12 نقطة.





4- أتالانتا 12 نقطة.





5- نابولي 11 نقطة.





6- إنتر ميلان 11 نقطة.





7- هيلاس فيرونا 11 نقطة.





8- روما 11 نقطة.





9- سامبدوريا 10 نقاط.





10- لاتسيو 10 نقاط.





11- فيورنتينا 7 نقاط.





12- كالياري 7 نقاط.





13- بولونيا 6 نقاط.





14- بينيفينتو 6 نقاط.





15- بارما 5 نقاط.





16- جنوى 5 نقط.





17- سبازيا 5 نقاط.





18- تورينو 4 نقاط.





19- أودينيزي 3 نقاط.





20- كوروتوني نقطة واحدة.



