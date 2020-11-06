نجم الزمالك السابق: الأبيض أفضل فريق في مصر بدنيًا









أشاد احمد مجدي نجم الزمالك السابق بالجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد اسامة وهو ما ظهر في عودة محمود الونش بشكل سربع وظهر في فورمة جيدة أمام الرجاء.





واضاف أحمد مجدي ان هناك اندية اخري تعاني من الملف الطبي الا ان القياسات التي اجراها لاعبي الزمالك بعد فترة كورونا كانت مفيدة للغاية.

وتابع مجدي ان الزمالك هو افضل فريق في مصر على مستوي العامل البدني.



