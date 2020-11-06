نجم الزمالك السابق: الأبيض أفضل فريق في مصر بدنيًا

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:59 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


أشاد احمد مجدي نجم الزمالك السابق بالجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد اسامة وهو ما ظهر في عودة محمود الونش بشكل سربع وظهر في فورمة جيدة أمام الرجاء.

واضاف أحمد مجدي ان هناك اندية اخري تعاني من الملف الطبي الا ان القياسات التي اجراها لاعبي الزمالك بعد فترة كورونا كانت مفيدة للغاية.
وتابع مجدي ان الزمالك هو افضل فريق في مصر على مستوي العامل البدني.

وصعد نادى الزمالك لمواجهة النادى الأهلى فى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري بعد الفوز على الرجاء بثلاث أهداف مقابل هدف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

دوري أبطال إفريقيا الزمالك الدوري المصري

أخبار تهمك

شاهد.. تحذير تامر أمين للمصريين بسبب كورونا "أوروبا متبهدلة"

منذ حوالي 18 ساعة

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

منذ أقل من ساعتين

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 7 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 6 ساعات

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 11 ساعة

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

برنامج مكثف لثنائي الأهلي وهشام محمد يشارك في التدريب

مدافع الزمالك السابق على رادار المقاولون ووادي دجلة

أخبار الزمالك اليوم السبت 28 مارس: مرتضي منصور يعلن عودة نجم الفريق المُعار.. أزمة مع الرجاء بسبب أحداد.. نجم بيراميدز يصدم الزملك ويفضل الانتقال إلى الأهلي

رسالة تحذيرية من نجم الزمالك قبل مباراة الرجاء

الكشف عن مدة غياب نجم الزمالك بعد إصابته

نجم الزمالك السابق: ساسي عاد لمستواه

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:21 ص

عاجل.. "الصحة": تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 11 حالة وفاة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

07:29 م

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

12:46 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه