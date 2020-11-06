نجل حسنين هيكل: الإخوان أحرقوا منزل والدي لهذا السبب

قال أحمد هيكل، نجل المفكر محمد حسنين هيكل، ورجل الأعمال، إنّ جماعة الإخوان الإرهابية أحرقت منزل والده أثناء ضد رابعة العدوية، وهذا يأتي في إطار الرد على حديث حسنين هيكل الذي صرح فيه بضرورة نزول الشعب المصري في 30 يونيو ضد الجماعة الإرهابية.





وتابع "هيكل" خلال حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، أنّ حريق منزل والده أدى لاشتعال النيران في الكثير من الوثائق النادرة، وما تم إنقاذه أرسل لمكتبة الإسكندرية ، مضيفًا أنّ أحد قيادات جماعة الإخوان طالبه بوضع والده تحت الحراسة، قبل ثورة 30 يونيو.





كان الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، قد أعلن عن استلام المكتبة، وثائق الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل، على خلفية تنظيم مكتبة الإسكندرية احتفالية بمناسبة ذكرى صدور العدد الأول من جريدة الأهرام بالإسكندرية منذ 144 عاما.



