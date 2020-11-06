عماد الدين حسين: نتهيأ لقبول بايدن رئيسا لأمريكا ما لم تحدث معجزة (فيديو)

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 03:49 ص
جو بايدن
جو بايدن
هدى عبدالرازق
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قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن العالم يتهيأ لقبول بايدن رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية ما لم تحدث معجزة.

وأشار "حسين"، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم الخميس، إلى أن ترامب نجح في ترميم صورته خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ظهر من خلال الأصوات التي حصل عليها، معتبرا أنه حان الوقت لإعادة النظر في استطلاعات الرأي.

كشفت الناطقة الصحفية باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، الخميس، شروط فوز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

وقالت ماكناني، في تصريحات لقناة "فوكس نيوز"، إن الرئيس الحالي دونالد ترامب يمكن أن يضمن إعادة انتخابه لولاية ثانية في حال فوزه في ولايات أريزونا وجورجيا وبنسلفانيا.

وأضافت ماكناني: "نعتقد أن الطريق (إلى النصر) يمر عبر أريزونا وبنسلفانيا ومع الاحتفاظ بجورجيا حيث نتصدر (السباق)". وأشارت ماكناني إلى أن ترامب يتمتع "بتفوق كبيرة" في بنسلفانيا، وأضافت: "نعتقد أننا سنتغلب في أريزونا أيضا".

وتابعت: "لم أستبعد وقوع تلاعب بالتصويت في بنسلفانيا"، مشيرة إلى أنه سبق أن ظهرت "نتائج غريبة للغاية" لدى فرز الأصوات في الولاية.

وتنبأت وكالة "أسوشيتد برس" و"فوكس نيوز" في وقت سابق، بفوز المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن في أريزونا، إلا مصادر إعلامية مرموقة أخرى لا تعتقد أن نتيجة الاقتراع في الولاية محسومة.

ووفقًا لتقديرات بعض الإعلاميين، فإن لترامب تفوقا طفيفا في كل من جورجيا وبنسلفانيا. كما يتقدم ترامب في كارولينا الشمالية، التي يعتبر الفوز فيها شرطا ضروريا أيضا للفوز بالانتخابات عامة.

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