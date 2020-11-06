رولا سعد تطرح أحدث أغانيها "لاغيني تلاقيني"

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طرحت الفنانة اللبنانية ​رولا سعد​ كليب أغنيتها الجديد "لاغيني تلاقيني" من كلمات ​أسامة مصطفى​، وألحان ​محمد يحيى​، وتوزيع أحمد مجدي، وصوّرت الأغنية في سوريا من إخراج زياد خوري.



وتقول كلمات أغنية "لاغيني تلاقيني: لاغيني تلاقيني تاخد بالحب عيني انما تلعب بديلك تقفل بينك و بيني اسأل عن الجدعنه و الرقة والسلطنة الحته دي بتاعتي انا هاتدوق .. وهاتجيني انا ملكة في الجمال تتاقل بالدلال خليك سبع الرجال و اعى تدمعلي عيني".



يذكر أن رولا قد طرحت مؤخرا كليب أغنيتها "دكان شلاطة" عبر "يوتيوب"، وتغني رولا من خلالها باللهجة المصرية مرتدية جلباب الفتاة الشعبية. أغنية "دكان شلاطة" من كلمات فضل الراوي، ألحان بينو، توزيع رامي، والكليب من إخراج ​إيهاب عبد اللطيف​.