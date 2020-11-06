وزيرة البيئة تكشف عن أسباب اختفاء السحابة السوداء من مصر (فيديو)





قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشكلة السحابة السوداء اختفت بفضل حملات التوعية للفلاحين بخطورة حرق قش الأرز.





وتابعت "فؤاد"، خلال حوارها مع الإعلامية آية عبد الرحمن، ببرنامج "الحقيقة"، المذاع على فضائية "إكسترانيوز": "نحن في موسم السحابة السوداء، ولكننا أصبحنا لا نشعر بها بعد معالجتها".





وأضافت أن ملف البيئة لم يعد رسائل من أجل الحفظ، بل أصبح يشارك الشباب في تنفيذ ملفات البيئة المختلفة من خلال المبادرات الجامعية وشركات يديرها الشباب، لافتة إلى أن وزارة البيئة أصبحت تعمل مع كل الوزارات.





آخر مستجدات منظومة القش

في سياق منفصل، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن الوزارة وأفرعها الإقليمية المعنية بمنظومة قش الأرز بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية تمكنت من تجميع ما يقرب من 622ألف طن قش أرز حتى الآن أى ما يعادل نسبة 120%من المستهدف تجميعه هذا العام من خلال عدد 700موقع لتجميع القش حتى الآن، كما قامت محاور المرور اليومية التى تعمل على مدار الساعة بتحرير عدد 540 محضر حرق مخلفات زراعية تم رصدها بأحدث التقنيات باستخدام الأقمار الصناعية ونظم الإنذار المبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ومتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.





وأوضحت ياسمين فؤاد أن الوزارة نفذت عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، وقد أسفرت تلك الحملات عن فحص عدد ١٨٨٤٢ سيارة حتى الآن،حيث تبين مطابقة عدد ١٤٣٢٩ سيارة ومخالفة ٤٥١٣ للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





وأكدت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية تمكنت من التفتيش على ٦٨٦٣ منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى تبين مطابقة عدد ٧٩٩ وتوقف عدد ٥٦٧٦ عن العمل وفقًا لقرارات السادة المحافظين بوقف أنشطة بعض الصناعات خلال تلك الفترة وكما تم ضبط عدد ٣٨٨ منشأة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.



