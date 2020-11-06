التونسية شيما هلالي تقدم خلطة فنية عراقية بأحدث أغنياتها "العصبي"

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أحدث أغنيات النجمة التونسية شيما هلالي، أغنية "العصبي"، وصدرت على طريقة الفيديو كليب عبر قناة روتانا الرسمية على اليوتيوب.

بقالب غنائي إيقاعي باللهجة العراقية قدمت شيما هلالي أغنية "العصبي"، وحملت كلمات قصي باسل جواد وألحان الفنان العراقي محمود التركي وتوزيع أحمد المهندس، واشراف حسن طالب.

وحمل كليب أغنية "العصبي" توقيع المخرج العراقي علاء الأنصاري، وتم تصويره في دبي بدولة الإمارات، وظهرت شيما هلالي بعدة إطلالات مختلفة ومنوعة.

وأعربت شيما هلالي عن سعادتها بطرح أغنية "العصبي"، اذ شكلت عودتها لسوق الإنتاجات الغنائية بعد غياب عامين.


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