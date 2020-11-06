نجوى كرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة

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نشرت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، صورة جديدة لها في الإمارات العربية وتحديداً في دبي.



حيث أطلت نجوى بمظهر جذاب باللون الأبيض الساطع، إذ بدت بفستانها الناعم والطويل بإطلالة عفوية وملفتة، وإعتمدت تسريحة ناعمة مجعدة وماكياج يلفت الأنظار، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه :" عدنا للحياة".



وبعد دقائق من نشرها الصورة لاقت إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلق البعض: " الله عليكي يا ملكة" والبعض الآخر وصفها بـ" السلطانة" خصوصاً وأن لون الفستان الأبيض وتصميمه الى جانب الأكسسوار متناسق جداً.