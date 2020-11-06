أحمد فتحي يرفض الإعتزال الدولي









يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية.





وكشف الإعلامي إسلام صادق، رفض أحمد فتحي، المنضم حديثًا لصفوف نادي بيراميدز، رفضه فكرة الإعتزال الدولي بعد عدم ضمه إلى المنتخب الوطني خلال معسكر مباراتي توجو.





وقال صادق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "أحمد فتحي يرفض الاعتزال الدولي بعد عدم ضم حسام البدري له فى المنتخب الوطني، على الرغم من تصريحات السابقة لمدرب الفراعنة بأنه يريد الاستعانة باللاعبين أصحاب الخبرات".