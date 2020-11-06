رابح صقر يتلقى رسالة تهنئة من أحلام في عيد ميلاده

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:43 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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وجّهت الفنانة الإماراتية ​أحلام​ التهنئة للفنان السعودي ​رابح صقر​ بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف يوم غد الجمعة 6 تشرين الثاني.

ونشرت أحلام صورة له على صفحتها الخاصة، وعلّقت عليها بالقول: "كل سنه وانت منبع العذوبه في الصوت الالحان كل عام وانت مدرسه الفن كل عام وانت بنجاح وسعاده وفرح كل عام والفن بوجودك بينا بخير".

الجدير ذكره ان أحلام اصدرت مؤخرا اغنية "رجل السلام" على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي مخصصة لولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

الأغنية من كلمات مولاف، الحان فايز السعيد، توزيع زيد عادل، ومكس جاسم محمد.

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