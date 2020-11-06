فريدة الشوباشي: خطأ عبدالناصر أنه عين السادات نائبا له (فيديو)

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها شعرت بفرحة لا توصف بثورة 1952، معلقة: "أمي اطلقت زغروطة عندما اتلغت الألقاب"، معتبرة أن خطأ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر أنه عين الرئيس الراحل السادات نائبا له.





وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشي، خلال حوارها على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، "بطل العبور إحنا والجيش، وليس السادات، مفيش شفت استقبال زي استقبال الدول لـ عبد الناصر، أو جنازة زي جنازة عبد الناصر".





واعتبرت فريدة الشوباشي، أن الفترة الناصرية من أفضل حقب الشعب المصري التاريخية.





هذا، وقالت الكاتبة فريدة الشوباشي، إنها متمردة منذ أن كان عمرها 12 عاما، مشيرة إلى أنها لا تتراجع في المواجهات، ولكنها تخاف بأثر رجعي، ولا يمكن أن تقول كلمة لا تؤمن بها.





وأضافت الكاتبة فريدة الشوباشي، خلال لقائها على فضائية "TeN"، اليوم الخميس، أنها أتممت مسيحيتها باعتناقها للإسلام ولا ترفض المسيحية، لافتة إلى أنها اعتنقت الإسلام بعد زواجها بـ 5 سنوات، منوهة بأنها ترفض استخدام مصطلح "عنصري الأمة".





وأكدت أن الملامح المصرية واحد بين مسلمي ومسيحي مصر، لافتة إلى أن والدها كان يمتلك أسطول سيارات لكنه تعرض للإفلاس في آخر أيامه، مشيرة إلى أنها بدأت العمل وهي في عمر التاسعة، خاصة أن علامات التمرد ظهرت عليها منذ الصغر.



