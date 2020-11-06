آخر تطورات مفاوضات نجم بايرن ميونخ مع برشلونة

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:06 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة مع ديفيد ألابا مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.

ويسعى برشلونة للتعاقد مع ديفيد ألابا من بايرن ميونيخ، خلال الفترة المقبلة في ظل عدم تجديد اللاعب عقده حتى الآن.

واقترب برشلونة من الابتعاد عن ضم ألابا في ظل المطالب المادية الكبيرة للاعب، حيث يرغب ألابا في الحصول على راتبًا صافيًا قيمته 15 مليون يورو في الموسم الواحد.

كما طلب اللاعب الحصول على مكافأة مالية أخرى لأن الصفقة مجانية بدون مقابل لصالح بايرن ميونيخ، في ظل انتهاء عقده مع العملاق البافاري نهاية الموسم الجاري.

وقرر برشلونة توقف المفاوضات مع ألابا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها الفريق، بسبب الأحداث الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الذي يتفاوض فيه العملاق الكتالوني على تخفيض رواتب اللاعبين الحاليين والموظفين بعد جائحة فيروس كورونا.

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