آخر تطورات مفاوضات نجم بايرن ميونخ مع برشلونة









كشفت تقارير صحفية، عن أخر تطورات مفاوضات نادي برشلونة مع ديفيد ألابا مدافع نادي بايرن ميونيخ الألماني، خلال الفترة المقبلة.





ويسعى برشلونة للتعاقد مع ديفيد ألابا من بايرن ميونيخ، خلال الفترة المقبلة في ظل عدم تجديد اللاعب عقده حتى الآن.





واقترب برشلونة من الابتعاد عن ضم ألابا في ظل المطالب المادية الكبيرة للاعب، حيث يرغب ألابا في الحصول على راتبًا صافيًا قيمته 15 مليون يورو في الموسم الواحد.





كما طلب اللاعب الحصول على مكافأة مالية أخرى لأن الصفقة مجانية بدون مقابل لصالح بايرن ميونيخ، في ظل انتهاء عقده مع العملاق البافاري نهاية الموسم الجاري.



