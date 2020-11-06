أمطار ورياح على هذه المناطق.. بيان من الأرصاد حول طقس الجمعة
الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 01:00 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الجمعة الموافق 6 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الجمعة نهارًا
- طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.
- طقس لطيف على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط على السواحل الغربية وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.
طقس الجمعة ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة، لطيف على جنوب سيناء.
- طقس بارد على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة (40%) على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (40% تقريبًا) على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفر الشيخ).
- أمطار خفيفة إلى متوسطة (60% تقريبًا) على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى.
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