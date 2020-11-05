نجم الأهلي السابق: طريقة لعب القطبين متشابهة





يستضيف ملعب برج العرب بالأسكندرية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري فى نهائى دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.





وأكد ماهر همام، نجم الأهلي السابق، أن قطبي الكرة المصرية متقاربين فى المستوي الفني خلال الفترة الحالية، موضحًا أن وصولهما المباراة النهائية أمر مشرف.





وقال همام فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة "Ten": "طريقة لعب الأهلي والزمالك تكاد تكون متشابهة على الرغم من وجود مدارس مختلفة فى الأجهزة الفنية للفريقين، والزمالك يضم محترفين على أعلى مستوي خلال الفترة الحالية".