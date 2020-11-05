تشغيل 31 عيادة أسنان بنظام الدوام الممتد بجازان

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:46 م
بوابة الفجر
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كشفت صحة جازان عن تشغيل 31 عيادة أسنان مناوبة عبر نظام الدوام الممتد على مدار 16 ساعة في عدد من المراكز الصحية والمستشفيات بمنطقة جازان؛ للتسهيل على المستفيدين والتيسير عليهم، حيث ستضاعف تلك العيادات الطاقة الاستيعابية اليومية للمرضى، كما تتيح أوقاتًا إضافية تتناسب مع المستفيدين، وتتماشى مع الطلب المتزايد على الخدمة.

 

وأبانت صحة جازان أن العدد النهائي لعيادات الأسنان التي سيتم ويكتمل تشغيلها بنهاية هذا الأسبوع يبلغ 31 عيادة، منها 27 عيادة في 24 مركزًا صحيًا، وأربع عيادات في ثلاث مستشفيات، وتعمل تلك العيادات من يوم الأحد وحتى يوم الخميس من الساعة 8:00 صباحًا وحتى الساعة 11:00 مساءً.

 

وأوضحت أنه سيتم تشغيل عيادة واحدة في كل من مستشفى بني مالك العام ومستشفى العيدابي، بالإضافة إلى تشغيل عيادتين بمستشفى فيفا العام، كما تم تشغيل عيادة واحدة في كل من مركز صحي: (العارضة، الشقيق، حي الجبل، بيش، أبو القعايد، أبو عريش الجنوبي، الحسيني، السارة، العشة، القعارية، المعبوج، بني مالك، صلهبة وصبيا الجديدة، نيد الضالع، الخوالف، الدرب، المضايا، أبو حجر، الحصمة1، الدريعية، محلية) بالإضافة إلى تشغيل عيادتين في كلٍ من مركز صحي (أحد المسارحة، الصهاليل، حاكمة أبو عريش).

 

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