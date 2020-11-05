عاصمة قره باغ تتعرض لقصف عنيف ودعوات لإجلاء المدنيين

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
وكالات
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ذكرت مصادر مطلعة لشبكة "روسيا اليوم" تعمل في إقليم قره باغ، أن العاصمة ستيباناكيرت تعرضت لقصف عنيف الخميس، فيما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" لإجلاء آمن للمدنيين العالقين في المدينة.

 

وطالبت المنظمة الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي وأذربيجان، بـ"فعل كل ما هو ممكن" لإتاحة الفرصة لإجلاء المدنيين وبينهم 80 صحفيا محليا وأجنبيا.

 

ولقي ما لا يقل عن ألف شخص مصرعهم منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر الماضي في إقليم قره باغ، وقال مراسل حر في عاصمة الإقليم فضل عدم ذكر اسمه لرويترز، إن "المدينة تتعرض للقصف"، فيما قال آخر: "صافرات الإنذار من الغارات الجوية لم تتوقف طوال اليوم".

 

وأعلنت مصلحة الطوارئ في الإقليم أن "قوات أذربيجانية تقصف مدينة ستيباناكيرت، وأن المدفعية الثقيلة استخدمت في مدينة مارتوني، في حين تعرضت مدينة شوشا، ثانية أكبر مدن الإقليم، لأضرار من القصف".

 

ولم تنجح 3 اتفاقات لوقف إطلاق النار في الصمود، واستؤنفت الهجمات من الجانبين عقب ساعات من اتفاقهما الأخير الجمعة الماضي على عدم استهداف المدنيين.

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