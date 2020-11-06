كريم فهمي يهنئ شقيقه أحمد بعيد ميلاده

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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حرص الفنان كريم فهمي على تهنئة أخيه الفنان أحمد فهمي بعيد ميلاده الذى يحل اليوم الخامس من شهر نوفمبر.

ونشر كريم فهمب صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وكتب : عيد سعيد لأخي ، شكراً لكونك صديقي المفضل ، اسمتع بيومك الخاص أنها تأني مرة واحدة فى السنة.

يشار أن آخر أعمال كريم فهمي مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذي تدور قصته حول غالية التي تتعرض لمشاكل مع زوجها المخرج المشهور - عبدالله - فينفصلا عن بعضهما، ثم تقابل مراد صدفة في أحد الحفلات ويعُجب بها فيحاول التقرب منها لكنها تخاف من خوض تجربة عاطفية فاشلة مرة أخرى .

والجدير ذكره أن الفنان أحمد فهمى يظهر في مسلسل "إسعاف يونس" كضيف شرف، والمسلسل يعد أولى البطولات المطلقة للفنان محمد أنور في الدراما التليفزيونية، وهو من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، ومن إخراج معتز التوني، وإنتاج سينرجي،ومن المقرر عرضه على منصة watch it الإلكترونية.

مسلسل "إسعاف يونس" تدور أحداثه في إطار علاقة حب بين محمد أنور وسارة سلامة، ويظهر محمد أنور خلال الأحداث بشخصية طبيب، كما أنه يقرر أن يتحدث مع والدته هناء الشوربجى لكي يتزوج من سارة سلامة، وتتوالى الأحداث.

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