عصام الحضري يكشف عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:56 م
عصام الحضري
عصام الحضري
أمل الحلفاوي
Advertisements

أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتيجة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، "نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات، ولكن صاحب الأخطاء الأقل والذي سيتحكم في أعصابه ليكون هادئا، سيحصد البطولة".

وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون النهائي "عنيف" بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أننا سنكون على موعد مع  كرة جميلة وممتعة.

وكان الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي، ليواجه الأهلي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.



أخبار تهمك

عصام الحضري يكشف عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ نصف ساعة

بيراميدز يقرر رحيل 3 أجانب في الميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعة

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يعلن رفضه رحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

منذ حوالي 8 ساعات

خاص.. الأهلي يدرس المساهمة في راتب لاعبه من أجل إعارته

منذ أقل من ساعتين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

منذ حوالي 5 ساعات

تخطيط الأهلي توصي برحيل نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

منذ حوالي 9 ساعات

الكشف عن مدة غياب نجم الأهلي بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

فضيحة كبيرة تهدد انتخابات الرئاسة الأمريكية (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 207 حالات إيجابية بفيروس كورونا.. و 13 حالة وفاة

منذ يوم

الإعلاميين يضم ثنائي المنصورة استعداداً للموسم الجديد

منذ ساعة

سر سفر نجم الأهلي إلى الإمارات

منذ حوالي 7 ساعات

موعد أول ظهور لصفقة الأهلي الجديدة

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:29 م

تصريح قوي من السيسي خلال استقباله رئيس المجلس الأوروبي بشأن الأديان

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للوزراء والمسؤولين

07:11 م

عاجل.. رد صن داونز على الأهلي بخصوص التخلي عن سيرينو

03:15 م

مفاجأة.. الصفقة التي يبحث عنها موسيماني في طريقها للأهلي

08:24 م

عاجل.. ترامب يطالب بوقف عمليات عد الأصوات

04:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه