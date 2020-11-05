عصام الحضري يكشف عن توقعاته لنهائي دوري أبطال إفريقيا





أكد عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، أنه لا يمكن لأحد أن يتكهن بنتيجة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس، "نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والزمالك خارج التوقعات، ولكن صاحب الأخطاء الأقل والذي سيتحكم في أعصابه ليكون هادئا، سيحصد البطولة".





وأشار إلى أنه يتوقع أن يكون النهائي "عنيف" بين الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أننا سنكون على موعد مع كرة جميلة وممتعة.





وكان الزمالك تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الرجاء المغربي، ليواجه الأهلي، يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.











