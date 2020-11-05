بيراميدز يقرر رحيل 3 أجانب في الميركاتو الصيفي





استقر مسؤولو بيراميدز على رحيل ثلاثة لاعبين أجانب خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، من أجل إفساح المجال لضم صفقاته جديدة.





الراحلون عن بيراميدز في الميركاتو الصيفي





ويرغب مسؤولو بيراميدز في تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي السماوي، لتحقيق البطولات فى الموسم الجديد، لاسيما بعد خسارة لقب الكونفيدرالية أمام نهضة بركان المغربي.





من جانبه كشف مصدر مسؤول ببيراميدز، أن الإدارة بصدد الاستغناء عن خدمات لاعبان أو ثلاثة من الأجانب، في الميركاتو الصيفي.





وأوضح المصدر أن الاعبين هم، عمر العيونى، وعبده لومالا وولفيرد كانون، سواء عن طريق البيع النهائى أو الإعارة لأحد الفريق.





وأتم المصدر أن إدارة بيراميدز تفكر في بيع جون أنتوى خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية، بعد التعاقد مع محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي.





وأنهى الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز موسمه في المركز الثالث، كما ودع بطولتي كأس مصر أمام طلائع الجيش، وخسر الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي.