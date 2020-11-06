آدم وهدان لـ"الفجر الفني": هذا أصعب مشهد لي في مسلسل "ما وراء الطبيعة ".. أريد أن أصبح طيارا.. وهذه الأعمال الجديدة التي أستعد لها

الجمعة 06/نوفمبر/2020 - 12:27 ص
بوابة الفجر
حوار نادين أحمد نجدي
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بملامحه البريئة ونبرة صوته الهادئة وموهبته المميزة، خطف قلوب الجماهير وترك علامة في عقولهم وأشاد الكثير من النقاد بموهبته التي لها شأن عظيم في المستقبل القريب، يشارك حالياً في مسلسل "ما وراء الطبيعة" الذي حقق نجاحاً كبيرا وأصبح التريند رقم واحد على جميع وسائل التواصل الإجتماعي، فور عرض الحلقة الأولى على المنصة الإلكترونية " Netflix" حديثنا عن الممثل آدم وهدان.

التقى "الفجر الفني" بالطفل آدم وهدان، وتحدث معنا عن تجربته في مسلسل ما وراء الطبيعة، والمواقف الصعبة التي قام بها. 

ما الذي جذبك للمشاركة في مسلسل "ما وراء الطبيعة" ومن رشحك للدور؟
جذبني أن هذا أول مسلسل مصري يعرض على Netflix، فكنت سعيد كثيراً بمشاركتي، ورشحني للدور المخرج عمرو سلامة.

حدثتا عن تجربتك في مسلسل "ما وراء الطبيعة" وكيف استعديت للدور؟
قمنا بعمل بروفات كثيرة في مكتب المخرج عمرو سلامة، وكانت والدتي تساعدني في الحفظ والمراجعة.

ما أصعب مشهد قمت بتصويره؟
أصعب مشهد كان في الحلقة السادسة، وأنا أسير للخلف وكانت شيراز فوق الدولاب، فكنت خائف كثيراً و قام الجميع بالتثقيق لي، وكانوا سعداء بي .


حدثنا عن كواليس العمل؟ وما أكثر شخصية أحببتها في المسلسل؟
الكواليس كانت جميلة ، "المسلسل مكنش رعب وكنا مبسوطين قوي مع بعض وكل الناس كنت بحبهم واكتر حد كان أحمد أمين، لأنه كان لذيذ قوي وكان بيقولي إن شاء الله نمثل كوميدي مع بعض" .

ما أوجه التشابه بين شخصيتك وشخصية طه؟
أشعر أنه لم يشبهني على الإطلاق، فشخصيتي في الحقيقة مختلفة عنه كثيراً.

هل تقتنع بوجود الأشباح في الحقيقة؟
لا يوجد شئ يسمى أشباح، فالله قال أن هذا ليس حقيقي.

كيف رأيت رودود الأفعال؟
كنت سعيد كثيراً، عندما إتصل عليا الناس وقالولي مبروك.

هل يوجد رواية آخرى تريد أن تتحول لمسلسل وتشارك بها؟
أمي كانت تقرأ قصص لي تسمى "الرجل المستحيل"، أتمنى أن تتحول لمسلسل وأمثل فيه.

ما الدور الذي تتمنى عمله؟
أي دور صعب حتى يعجب الناس بي وأحب الأفلام الإنجليزية ويوجد فيلم " The Sixth Sense" أتمنى أن أقدم دور مثله ، "لأن الولد كان شاطر قوي وعايز أكون زيه" .

من مثلك الأعلى في التمثيل؟
يحيى الفخراني وعادل امام ومحمد هنيدي وأحمد عز.

حدثنا عن طموحك؟
اريد أن تحبني الناس كلها، وأن أتعلم أكثر وأصبح أفضل في كل شئ.

هل تريد ان تصبح شيئاً آخر بجانب التمثيل؟
أريد أن أصبح طيار بجانب التمثيل.

هل يوجد أعمال جديدة لك الفترة القادمة؟
سأشارك في مسلسل "النسة فرح 2" ، وسيعرض قريباً وأتمنى أن ينل إعجاب الجمهور.


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